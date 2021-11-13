Семейную пару из Израиля арестовали в Турции по обвинению в шпионаже

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Израильская супружеская пара была арестована за шпионаж в пятницу после того, как сфотографировала резиденцию президента Турции в Стамбуле, сообщает официальное информационное агентство Anadolu, передает УНН.

Детали

Агентство Anadolu отмечает, что гражданина Турции также арестовали. Полиция задержала их после доноса от сотрудника, работавшего в радио-телевизионной башне Camlica на азиатской стороне Стамбула.

Сотрудник утверждал, что ранее на этой неделе они фотографировали соседний дом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с башни ресторана.

Сейчас супруги в ожидании суда Стамбула за "политический и военный шпионаж".

В заявлении, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сказал, что пара не работает на "израильское агентство". Он сказал, что его отдел постоянно контактирует с парой и пытается организовать их освобождение.

Израильская газета Haaretz идентифицировала пару как Натали и Морди Окнин. Ссылаясь на своего адвоката, они утверждают, что они фотографировали дворец Долмабахче османской эпохи во время переправы на пароме.

Части Долмабахче, расположенного на европейской стороне города, используются как рабочий офис президента Турции.

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