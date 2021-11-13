К середине 2022 года на польско-белорусской границе появится стена с современными технологиями

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Власти Польши намерены завершить строительство нового забора с современным оборудованием на границе с Белоруссией до конца июня 2022 года. Об этом RMF FM сообщил глава польского МВД Мариуш Каминьский, информирует УНН.

Детали

"Мы хотим, чтобы забор установили до конца первого полугодия 2022 года. Это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м, оснащенное современной электронной техникой: камерами ночного видения, датчиками движения, камерами мониторинга", — говорится в сообщении.

Более надежное сооружение обойдется Польше в 1,615 млрд злотых (около 414 млн долларов), из которых 115 млн злотых потратят на техническое оснащение.

По словам министра, сейчас границу с Белоруссией охраняет 13 тыс. военных, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

Напомним

В мае этого года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10, а также на 12 ноября мигранты прорывались через белорусско-польскую границу. Всех нелегалов задержали.