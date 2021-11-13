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Новости: Криминал и ЧП
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На нефтеперерабатывающем заводе Кременчуга произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе Кременчуга произошел пожар

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Кременчуге Полтавской области на территории ПАО “Укртатнафта” в середине печи загорелись нефтепродукты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

"Сегодня в 11:25 в г. Кременчуг на территории ПАО "Укртатнафта" в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров без дальнейшего горения. Однако в середине печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

Детали

Тушить возгорание прибыли 32 пожарных.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

Напомним

10 ноября на киевском СТО произошел масштабный пожар. К тушению привлекли 47 пожарных.

Источник: УНН
Теги: пожары, Кременчуг
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