Придорожная бомба убила двух полицейских на северо-западе Пакистана

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Придорожная бомба взорвалась в племенном районе, граничащем с Афганистаном, в субботу, в результате чего погибли двое полицейских. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Начальник полиции района Баджур Абдус Самад Хан, сообщил, что два констебля несли службу безопасности возле плотины Раган, когда неизвестные лица взорвали бомбу дистанционно, убив их обоих. Он сказал, что ведутся поиски причастных к взрыву лиц.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Добавим

Баджур служил убежищем для группировки боевиков Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП) - пакистанского Талибана - до тех пор, пока этот район не был очищен от боевиков в ходе военных операций в последние годы.

В прошлом ТТП принимала участие в нападениях на силы безопасности, но сейчас группа ведет мирные переговоры с правительством. Во вторник было объявлено о прекращении огня на месяц.