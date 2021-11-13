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Вьетнам принял иностранных туристов впервые за последние 20 месяцев

Вьетнам принял иностранных туристов впервые за последние 20 месяцев

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Первые международные туристы прилетели во Вьетнам почти через 20 месяцев после того, как страна Юго-Восточной Азии закрыла свои границы для сдерживания коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Два чартерных рейса доставили более 400 южнокорейских и японских полностью вакцинированных туристов из Сеула и Токио в южный курортный город Нячанг, сообщают государственные СМИ.

Этот район популярен среди игроков в гольф, любителей пляжного отдыха и подводного плавания, а также может похвастаться роскошными отелями.

Рейсы состоялись накануне планов Вьетнама, 20 ноября,  открыть курортный остров Фукуок для привитых иностранных посетителей, в надежде принять по крайней мере 5 тысяч путешественников в ближайшие месяцы.

Иностранные туристы, желающие въехать во Вьетнам, должны предъявить сертификаты о прививках от Covid-19 и отрицательные результаты теста на коронавирус перед отъездом.

Дополнение

Коммунистическая страна отчаянно стремится восстановить свою пострадавшую экономику после месяцев карантина.

Границы Вьетнама были закрыты для иностранных посетителей с марта прошлого года, а коммерческие рейсы в страну почти не выполняются.

С тех пор во Вьетнаме было зафиксировано более миллиона случаев коронавирусной инфекции и почти 23 тысячи смертей среди 100-миллионного населения.

Пока, только около 32% населения были полностью вакцинированы.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Вьетнам
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