Вьетнам принял иностранных туристов впервые за последние 20 месяцев

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Первые международные туристы прилетели во Вьетнам почти через 20 месяцев после того, как страна Юго-Восточной Азии закрыла свои границы для сдерживания коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Два чартерных рейса доставили более 400 южнокорейских и японских полностью вакцинированных туристов из Сеула и Токио в южный курортный город Нячанг, сообщают государственные СМИ.

Этот район популярен среди игроков в гольф, любителей пляжного отдыха и подводного плавания, а также может похвастаться роскошными отелями.

Рейсы состоялись накануне планов Вьетнама, 20 ноября, открыть курортный остров Фукуок для привитых иностранных посетителей, в надежде принять по крайней мере 5 тысяч путешественников в ближайшие месяцы.

Иностранные туристы, желающие въехать во Вьетнам, должны предъявить сертификаты о прививках от Covid-19 и отрицательные результаты теста на коронавирус перед отъездом.

Дополнение

Коммунистическая страна отчаянно стремится восстановить свою пострадавшую экономику после месяцев карантина.

Границы Вьетнама были закрыты для иностранных посетителей с марта прошлого года, а коммерческие рейсы в страну почти не выполняются.

С тех пор во Вьетнаме было зафиксировано более миллиона случаев коронавирусной инфекции и почти 23 тысячи смертей среди 100-миллионного населения.

Пока, только около 32% населения были полностью вакцинированы.