Илон Маск возглавил рейтинг "зеленых" миллиардеров

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял первое место в рейтинге "зеленых" миллиардеров по версии издания Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

"Зеленые" миллиардеры — предприниматели, заработавшие свое состояние на реализации экологических проектов.

Капитал Маска составляет 288 млрд долларов. Из них 247,9 млрд долларов приходится на долю в компании Tesla, которая разрабатывает одноименные электрокары, а также системы хранения энергии и солнечные крыши под брендом SolarCity.

В рейтинг также вошли глава крупнейшего производителя аккумуляторов CATL Цзэн Юйцюнь (95,2 млрд долларов "зеленого" капитала) и основатель автоконцерна BYD Ван Чуаньфу (48 млрд долларов).

Напомним

В конце октября Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом.

6 ноября предприниматель устроил в Twitter опрос о том, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. Он пообещал, что будет придерживаться итогов голосования при любых результатах.

Большинство участников опроса поддержало идею продажи, и Маск продал акции Tesla на 5 млрд долларов.

В начале ноября состояние Илона, самого богатого человека в истории, превысило 300 млрд долларов.