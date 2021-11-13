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Новости: Криминал и ЧП
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В Одесской области в частном доме сгорели два человека

В Одесской области в частном доме сгорели два человека

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Одесской области в результате пожара в частном доме погибли двое людей. Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что происшествие произошло сегодня утром в селе Одаи в Подольском районе. Местные жители, которые увидели задымление в доме, вызвали спасателей и полицейских. После ликвидации пожара в доме обнаружили тела 58-летней хозяйки дома и ее 55-летнего мужа без признаков жизни.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно повлекло гибель людей) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним

В центре Одессы в одном из общежитий произошел пожар. В результате, пожарные эвакуировали 37 человек, среди них была беременная женщина.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пожары
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