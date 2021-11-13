В Донецкой области боевики атаковали с дрона позиции ВСУ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вблизи села Чермалык Донецкой области боевики атаковали с дрона позиции наших воинов. Об этом сообщили в МОУ, передает УНН.

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"В районе населенного пункта Чермалык противник применил беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение текущих суток, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Дополнение

На протяжении прошлых суток, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Двое наших военных погибли.