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В Донецкой области боевики атаковали с дрона позиции ВСУ

В Донецкой области боевики атаковали с дрона позиции ВСУ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вблизи села Чермалык Донецкой области боевики атаковали с дрона позиции наших воинов. Об этом сообщили в МОУ, передает УНН.

Цитата

"В районе населенного пункта Чермалык противник применил беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в течение текущих суток, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Дополнение

На протяжении прошлых суток, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Двое наших военных погибли.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, дроны
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