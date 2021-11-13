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Новости: Криминал и ЧП
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На Закарпатье водитель "евробляхи" сбежал, оставив автомобиль набитый табачным контрафактом

На Закарпатье водитель "евробляхи" сбежал, оставив автомобиль набитый табачным контрафактом

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. На Закарпатье водитель автомобиля на иностранных номерах скрылся, оставив машину набитой табачным контрафактом. Об этом сообщили в ГПСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что информация о вероятном нарушении поступила от сотрудников оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда. Во время реализации оперативной информации наряд пограничников отдела "Деловое" и мобильного подразделения отряда совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили в населенном пункте Костылевка автомобиль "KIA Carnival".

Водитель транспортного средства с номерами литовской регистрации сбежал в село, его личность правоохранители установили. В салоне "евробляхи" беглец оставил обернутые в черный полиэтилен пакеты. Как выяснилось, в них были четыре тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога.

"Сейчас транспортное средство и сигареты изъяты установленным порядком. Действия водителя-беглеца имеют признаки преступления, предусмотренного ст.204 УК Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров". Сведения о данном факте внесены в ЕРДР. В случае доказательства в суде вины мужчины, ему грозит наказание в виде штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в ГПСУ.

Напомним

На пункте пропуска через украинскую границу "Порубное" в Черновицкой области в салоне микроавтобуса пограничники выявили коробку с ящерицами и змеями. Документов на рептилий у владельцев не было.

Источник: УНН
Теги: Украина, контрабанда, сигареты, евробляхи
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