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Фридрих Мерц в третий раз выдвинет свою кандидатуру на пост лидера ХДС

Фридрих Мерц в третий раз выдвинет свою кандидатуру на пост лидера ХДС

Фридрих Мерц

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Член Германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц вновь попытается стать председателем партии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агенство DPA.

Детали

Мерц претендовал на эту должность в 2018 и 2021 году. Впервые он уступил Аннегрет Крамп-Карренбауэр, во второй раз —Армину Лашету.

С 2000 по 2002 год Мерц возглавлял фракцию консерваторов в Бундестаге, в 2004 году вышел из руководящих органов ХДС, а уже в 2009 году окончательно перешел на работу в частный сектор.

Предполагают, что политику он покинул из-за разногласий с канцлером Ангелой Меркель. О решении вернуться в политику он сообщил в 2018 году сразу после того, как стало известно, что Меркель не пойдет на пятый срок.

Напомним

На выборах в Бундестаг, которые состоялись 26 сентября, победила Социал-демократическая партия Германии с 25,7%.

ХДС получил 24,1% — это худший результат за все время его существования.

Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, “Зеленые” — 14,8%, правопопулистская “Альтернатива для Германии” — 10,3%.

В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Источник: УНН
Теги: Германия
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