Эстония сдвигает средства сдерживания поближе к восточной границе на фоне миграционного кризиса

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Эстонская полиция сдвигает средства сдерживания поближе к восточной границе страны из-за миграционного кризиса, который происходит на границе Беларуси и Польши. Об этом газете Postimees сообщил генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, передает УНН.

Цитата

"Мы сдвигаем средства сдерживания поближе к границе, но не совсем на границу. На данный момент ситуация еще не такова, чтобы было нужно начинать создание временного заграждения на границе. Однако наша главная цель все же - построить границу", - заявил Эльмар Вахер.

Детали

Также он отметил, что граница, которая проходит в юго-восточном углу Эстонии, имеет очень разнообразный грунт. Там есть озера, реки и болота, где нецелесообразно устанавливать барьеры, потому что в случае гибридной атаки пересечение границы там невозможно.

"Подчеркиваю, что наша самая большая цель - построить полноценную границу, чтобы не было необходимости использовать временные заграждения. За временным заграждением должны находиться пограничники и поддерживающие их подразделения, которые мы называем второй линией. Колючая проволока - временное решение, требующее довольно много ресурсов", - заявил Эльмар Вахер.

Дополнение

8 ноября в приграничном районе Беларуси к КПП "Брузги-Кузнеца" подошла большая колонна мигрантов. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

9 ноября Польша закрыла в Кузнице пограничный переход с Беларусью из-за стремительного наплыва мигрантов.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.