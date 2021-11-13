Новости: Новости Мира
13 ноября 2021, 15:23 • Галина Крижановская • 8325
В Индии террористы убили офицера с семьей и еще четырех военнослужащих
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Неизвестные террористы атаковали в субботу конвой индийских сухопутных сил в северо-восточном штате Манипур. Как сообщил телеканал NDTV, во время нападения погибли полковник сухопутных сил, его жена и сын, а также еще четверо военнослужащих, информирует УНН.
Детали
По информации телеканала, теракт произошел в округе Чурачандпур недалеко от границы с Мьянмой, когда служащие батальона элитного подразделения "Ассамские стрелки" возвращались с позиций до передового лагеря.
Место нападения окружено, идет прочесывание местности в поисках экстремистов.
Добавим
В Манипуре действуют несколько сепаратистских группировок, пока ни одна из них не заявила о своей ответственности за эту акцию.
Источник: УНН
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