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В Индии террористы убили офицера с семьей и еще четырех военнослужащих

В Индии террористы убили офицера с семьей и еще четырех военнослужащих

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Неизвестные террористы атаковали в субботу конвой индийских сухопутных сил в северо-восточном штате Манипур. Как сообщил телеканал NDTV, во время нападения погибли полковник сухопутных сил, его жена и сын, а также еще четверо военнослужащих, информирует УНН.

Детали

По информации телеканала, теракт произошел в округе Чурачандпур недалеко от границы с Мьянмой, когда служащие батальона элитного подразделения "Ассамские стрелки" возвращались с позиций до передового лагеря.

Место нападения окружено, идет прочесывание местности в поисках экстремистов.

Добавим

В Манипуре действуют несколько сепаратистских группировок, пока ни одна из них не заявила о своей ответственности за эту акцию.

Источник: УНН
Теги: террористы, нападение, Индия
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