В Сумской области на улице обнаружили трехметрового питона

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Шостке возле мусорных баков обнаружили мертвого трехметрового питона. Полиция начала проверку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции Сумской области.

Детали

Отмечают, что сначала рептилию заметили подростки. В полицию обратилась одна из жительниц города, которой дети рассказали о находке.

"Прибыв на вызов, сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что рептилия уже не живая. Сама же заявительница рассказывает — первые змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина убедилась, а уже потом вызвала полицейских", — говорится в сообщении.

Предварительно установили, что это питон, длиной более трех метров.

Сейчас полицейские проводят проверку, в рамках которой найдут возможных владельцев пресмыкающегося и выяснят каким образом он оказался на улице.

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