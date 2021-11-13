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В Полтавской области произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика - два человека пострадали

В Полтавской области произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика - два человека пострадали

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Полтавской области в результате ДТП с двумя легковушками и грузовиком пострадали два человека. Об этом сообщили в полиции Полтавской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Лубенском районе, 12 ноября, около 19 часов, в с. Ивановка, на 172 км автодороги "Киев - Харьков" столкнулись автомобили "Камаз", под управлением водителя 1985 г.р., "Volkswagen Caddy", под управлением 41-летнего водителя и "Daewoo Lanos", под управлением водителя 1980 г.р.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка "Daewoo Lanos", 1978 г.р. получили телесные повреждения и каретой скорой госпитализированы в местную Лубенскую больницу.

"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Продолжаются следственные действия.

Напомним

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, среди которых — двое детей.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Полтава и Полтавская область
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