Украинские ВМС провели тренировку в Черном море с кораблями НАТО

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинские ВМС провели тренировку типа PASSEX с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии. Об этом сообщили в ВМС ВС Украины, передает УНН.

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"В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа PASSEX с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии. Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления "Mount Whitney". Также была привлечена авиация американских ВМС-патрульный самолет P-8 ”Poseidon" и вертолет", - говорится в сообщении.

Детали

Всего в тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер “Славянск” и средний десантный корабль “Юрий Олефиренко”.

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости с флотами Альянса. Кроме того, подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обученность экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций.

"Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки с сигнало-производства с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи", - отметили в ВМС.

Напомним

Ранее корабли береговой охраны пограничной полиции Грузии и Постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) провели совместные учения в Черном море.