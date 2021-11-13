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На западе Австралии произошло землетрясение

На западе Австралии произошло землетрясение

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На западном побережье Австралии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Детали

Землетрясение произошло в 13:05 (по местному времени) в 14 км от городка Мраморный Бар.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 км, магнитуда составляла 5,3 балла по шкале Рихтера.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Напомним

12 ноября возле вулкана Гекла на юге Исландии произошло землетрясение. Магнитуда толчков составляла 5,2 балла.

Источник: УНН
Теги: Австралия, землетрясение
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