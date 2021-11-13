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13 ноября 2021, 17:37 • Виктория Данильченко • 6405
На западе Австралии произошло землетрясение
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На западном побережье Австралии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Детали
Землетрясение произошло в 13:05 (по местному времени) в 14 км от городка Мраморный Бар.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 км, магнитуда составляла 5,3 балла по шкале Рихтера.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Напомним
12 ноября возле вулкана Гекла на юге Исландии произошло землетрясение. Магнитуда толчков составляла 5,2 балла.
Источник: УНН
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