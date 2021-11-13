Путин назвал Запад, а не Беларусь, первопричиной миграционного кризиса на границе

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Россия не имеет никакого отношения к миграционному кризису на границе Беларуси и Европы. По словам Путина, на Россию "все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то возложить ответственность". Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Детали

По мнению Путина, Запад сам создал причины возникновения миграционного кризиса.

"Они имеют и политический, и военный, и экономический характер", - отметил он.

Мигранты пытаются попасть в Европу через Минск, поскольку для граждан стран, о которых идет речь, действует безвизовый режим въезда в Белоруссию, заявил Путин.

"Когда на границе между Беларусью и Польшей польские пограничники и представители вооруженных сил бьют этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в места их расположения, где дети и женщины на последних месяцах беременности находятся, ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы являются основой всей политики наших западных соседей", — заявил Путин.

Что предшествовало

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг пригрозил принять меры в ответ против любых новых санкций Европейского союза против Минска через противостояние мигрантов на границе Беларуси и ЕС, предполагая, что он может остановить транзит газа и других товаров через Беларусь.

Его предупреждение ненадолго подняло спотовые цены на газ в Европе, которая получает около трети поставок топлива из России, в частности по трубопроводу Ямал-Европа, который проходит через Беларусь в Польшу и Германию.

Белорусский участок газопровода Ямал-Европа принадлежит российской государственной газовой монополии "Газпром".

Цитата

"Я недавно дважды разговаривал с (Лукашенко), и он ни разу не упомянул мне об этом, даже не намекнул, - сказал Путин в интервью государственному телевидению, сделав свои первые публичные комментарии о белорусской угрозе. - Конечно, теоретически Лукашенко, как президент транзитной страны может приказать сократить наши поставки (газа) в Европу. Но это будет означать нарушение нашего контракта на транзит газа, и я надеюсь, что этого не произойдет", - добавил Путин.

Контекст

Россия является ближайшим союзником Беларуси в течение многих лет, помогая во всем - от наличных до дешевых энергоносителей и военной помощи.

Аналитики говорят, что комментарии Лукашенко о газе, вероятно, уже поколебали терпение Путина по поставкам российского газа в Европу.

Европейские цены на газ - и, следовательно, счета за электроэнергию растут в этом году, поскольку восстановление после пандемии вызвало всплеск спроса, заставляя потребителей от Европы до Азии бороться за поставки.

Некоторые европейские политики обвинили Москву в том, что она не сделала больше, чем просто прислала контрактные объемы газа, чтобы "успокоить" цены.

Европейская комиссия заявила в пятницу, что, если Лукашенко выполнит свои угрозы, это нанесет еще больший ущерб поставщикам газа.

В субботнем интервью Путин сказал, что, если Беларусь действительно прекратит поставки, это "нанесет большой ущерб" европейскому энергетическому сектору "и не поможет в развитии наших отношений с Беларусью, как транзитной страной".

Добавим

Россия, которая на этой неделе начала увеличивать поставки для пополнения своих европейских хранилищ накануне зимнего отопительного сезона, заявила, что может поставлять больше газа, как только ее новый газопровод Nord Stream 2 получит "зеленый свет" от Германии.

"Северный поток-2" - еще один российский трубопровод, предназначенный для обхода стран-транзитеров, в частности Украины, которая имеет историю противостояния цен на газ с Москвой.

Кремль называет трубопровод "чисто коммерческим проектом" и отрицает, что за ним стоит политика.