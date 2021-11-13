Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
19275

В Китае презентовали первую в мире ингаляционную вакцину от COVID-19

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В китайской провинции Хайнань презентовали первую в мире ингаляционную вакцину от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CGTN и Independent.

Детали

Презентация состоялась 12 ноября на пятой Хайнаньской международной выставке индустрии здравоохранения, которую провели в городе Хайкоу (провинция Хайнань).

Препарат разработали команды китайского военного эксперта по инфекционным заболеваниям Чена Вея вместе с китайской биотехнологической компанией CanSino Biologics Inc.

Ингаляционную вакцину нужно вдыхать через рот. Через дыхательные пути она попадает в легкие и стимулирует иммунитет слизистой оболочки, который невозможно создать с помощью внутримышечных инъекций.

Напомним

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила применению таблеток “Молнупиравир” для лечения COVID-19, которые разработали компании Merck, Sharp and Dohme (MSD) и Ridgeback Biotherapeutics.

Также таблетки Pfizer от COVID-19 продемонстрировали эффективность в 89%.

Источник: УНН
Теги: Китай, вакцина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.