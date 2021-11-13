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Вооруженные силы РФ постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины - ОП

Вооруженные силы РФ постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины - ОП

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Машовец во время интервью изданию “Military Times”, передает УНН.

Детали

По его словам, в течение второй половины 2021 года российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы Украины.

"После завершения учений к местам постоянной дислокации вернулся лишь личный состав. Боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы “Искандер”, остались у границы Украины. Это позволяет российским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины", - отметил Машовец.

Также он отметил, что Российская Федерация не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

“Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Я считаю, что это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем”, - добавил Машовец.

Дополнение

На протяжении прошлых суток, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Двое наших военных погибли.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, Украина, Офис президента Украины
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