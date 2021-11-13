Франция отмечает шестую годовщину терактов в Париже

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Франция отметила шестую годовщину терактов в Париже, когда боевики "Исламского государства" убили 130 человек в результате скоординированных ударов по концертному театру, барам, ресторанам и футбольному стадиону. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Премьер-министр страны Жан Кастекс и другие официальные лица почтили погибших минутой молчания, на стадионе Стад де Франс, барах, ресторанах и в концертном зале Bataclan 13 ноября 2015 года.

Дела причастных двадцати человек начали рассматривать в сентябре.

Считается, что 32-летний франко-марокканец Салах Абдеслам является единственным, кто выжил из членов группировки, которого подозревают в совершении нападений после того, как другие члены взорвали себя или были убиты полицией во время нападения.

Других 19 подозреваемых в судебном заседании обвиняют в помощи поставки оружия и автомобилей или в организации того, что называют "9/11 Франции".

Большинству из обвиняемых грозит пожизненное заключение, если их признают виновными.