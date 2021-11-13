Ситуация в ООС: с начала суток боевики пять раз нарушили "режим тишины"
КИЕВ. 13 ноября. УНН. С начала суток боевики на Донбассе пять раз нарушили "режим тишины". Один из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Чермалык противник применил беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.
Возле населенного пункта Гнутове российские наемники обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Катериновки в Луганской области оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщают в штабе ООС.
Дополнение
На протяжении прошлых суток, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Двое наших военных погибли.