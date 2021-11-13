Астронавты NASA выйдут в открытый космос в прямом эфире

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Астронавты, отправившиеся на Международную космическую станцию, планируют 30 ноября в прямом эфире выйти в открытый космос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу NASA.

Детали

Как сообщают, астронавты попытаются заменить антенну, обустроенную на конструкции Р1. Им будет ассистировать сотрудник Европейского космического агентства Маттиас Маурер, который будет руководить роботизированным манипулятором Canadarm-2 изнутри станции.

Неисправность антенны не влияет на работу МКС. Однако для того, чтобы на 100% быть уверенными в хорошей связи, NASA решило заменить устройство.

Выход в открытый космос продлится примерно шесть с половиной часов.

Напомним

Сегодня стало известно, что в авиакатастрофе погиб вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври. В октябре он стал членом туристического экипажа, который отправился в орбитальный полет на ракете New Shepard компании Blue Origin.