Минреинтеграции осудило действия РФ по отношению к адвокату Семедляеву в оккупированном Крыму

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуждает действия РФ в оккупированном Крыму в отношении адвоката Эдема Семедляева. Об этом ведомство сообщает в Facebook, передает УНН.

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"Российские оккупационные режимы в Крыму незаконно осудили адвоката Эдема Семедляєва до 12 суток административного ареста и 4000 российских рублей штрафа за якобы неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Минреинтеграции осуждает очередную волну репрессий и преследований во временно оккупированном Крыму в отношении граждан с устойчивой гражданской позицией и которые не признают оккупацию своей родной земли!", - говорится в сообщении.

Детали

Ведомство заявило, что Украина собирает информацию обо всех, кто привлечен государством-оккупантом к тем или иным незаконным обыскам и арестам, нарушениям норм международного гуманитарного права и совершению преступлений против людей на временно оккупированных территориях. Причастные к упомянутым преступлениям понесут ответственность, несмотря на сроки давности.

Дополнение

25 октября в Симферополе во временно оккупированном Крыму сотрудники российского ОМОНа незаконно задержали под зданием подконтрольного РФ “Крымского гарнизонного военного суда” 21 крымскотатарского активиста.

12 октября в течение дня в оккупированном Россией Крыму задержали 20 крымских татар, нескольких пожилых людей к вечеру отпустили.

Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя арестовал на 12 суток Семедляєва 11 ноября.