В Нью-Дели закроют школы. Вместо воздуха люди дышат смогом

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Власти Нью-Дели объявили в субботу о закрытии школ на неделю, чтобы защитить детей от токсичного смога. Об этом информирует УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

"Школы будут закрыты, чтобы детям не приходилось дышать загрязненным воздухом", - сообщил журналистам главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

Детали

Дели считается одним из самых загрязненных городов в мире с опасным сочетанием выбросов заводов и автомобилей, а также дыма от сельскохозяйственных пожаров, который оседает в небе на более 20 миллионов людей каждую зиму.

В субботу Верховный суд предложил ввести карантин в Дели для борьбы с кризисом качества воздуха. Кеджривал заявил, что его правительство рассмотрит предложение суда после консультаций с заинтересованными сторонами.

"Блокдауна загрязнения никогда не было. Это будет крайний шаг", - сказал он.

Правительственные учреждения попросили работать из дома, а частным предприятиям рекомендовали как можно чаще придерживаться вариантов работы из дома.

Центральный совет по контролю за загрязнением в пятницу посоветовал властям подготовиться к внедрению мер категории "чрезвычайная". Плохое качество воздуха, вероятно, продлится по меньшей мере до 18 ноября из-за "слабого ветра со спокойными условиями ночью".

В субботу уровень PM 2,5 - самых маленьких и вредных частиц, которые могут попасть в кровь - превысил 300 по индексу качества воздуха. Это в 20 раз превышает максимальную суточную норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения.

Больницы сообщают о резком росте количества пациентов, которые жалуются на затрудненное дыхание, сообщает Times of India.

Едкий смог

Правительство Дели годами обещает очистить воздух в городе.

Сжигание сельскохозяйственных отходов в соседних с Дели штатах - каждую зиму является основным фактором загрязнения города - продолжается, несмотря на запрет Верховного суда.

Десятки тысяч фермеров в столице в начале каждой зимы сжигают стерню - или остатки, очищая поля от недавно собранного урожая, чтобы освободить место для пшеницы.

Согласно данным правительства, в этом сезоне количество пожаров на фермах было самым высоким за последние четыре года.

В начале этого года правительство Дели открыло свою первую "вышку смога", который содержит 40 гигантских вентиляторов, которые прокачивают 1 000 кубометров воздуха в секунду через фильтры.

По словам инженеров, установка стоимостью 2 миллиона долларов уменьшает количество вредных частиц в воздухе вдвое, но лишь в радиусе одного квадратного километра.

Добавим

Отчет швейцарской организации IQAir за 2020 год показал, что 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в Индии, а Дели входит в рейтинг самых загрязненных столиц мира.

В том же году издание Lancet сообщило, что 1,67 миллиона смертей в Индии были связаны с загрязнением воздуха в 2019 году, в том числе почти 17 500 в столице.

В последние дни река, протекающая через Дели, Ямуна, также была покрыта токсичной белой пеной. Городские власти обвиняют в этом" тяжелые сточные воды и промышленные отходы", сбрасываемые в реку выше по течению.