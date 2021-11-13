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Канада планирует вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет

Канада планирует вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Канаде в ближайшие недели планируют разрешить вакцинацию для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Будут прививать препаратом Pfizer/BioNtech. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По словам главного врача Терезы Тэм, среди детей в этой возрастной группе сегодня наблюдаются самые высокие показатели заражения коронавирусом по всей стране.

В то же время, только за последнюю неделю количество новых случаев выросло на 11%. Среди зарегистрированных инфицированных - более 1 800 человек были госпитализированы, а 528 попали в палаты интенсивной терапии.

Добавим

В целом в Канаде было обнаружено 1,75 млн случаев COVID-19 и 29 303 смерти из-за коронавируса.

Ранее, Канада первой в мире позволила вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Использовали вакцину Pfizer.

Источник: УНН
Теги: Канада, дети, вакцина, Коронавирус
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