Пять человек погибли, 34 пострадали в результате аварии туристического автобуса в Сан-Паулу

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Туристический автобус перевернулся на шоссе Освальдо-Крус в Сан-Луис-Ду-Парайтинга в окрестностях города Сан-Паулу в эту субботу. На месте работают пожарные, которые помогают пострадавшим. Погибло по меньшей мере пять человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал "Globa".

Детали

Авария произошла около 7 утра, когда туристический автобус перевернулся на горном массиве на 76 километре дороги. В службу спасения привлечены бригады пожарной охраны, мобильной службы экстренной помощи и вертолет.

По данным города Убатуба, были спасены 34 человека.

Официальной информации о количестве пассажиров, которые находились в автобусе, пока нет. Пострадавших доставили в региональные больницы.

Автобус перевозил туристов из Сан-Паулу в Парати. Водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся.

Государственная дорожная полиция сообщила, что на трассе в сторону побережья появились километровые пробки.

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