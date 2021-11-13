Суд Латвии отклонил первую жалобу на обязательную вакцинацию от Covid-19

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Суд административного района Латвии, 13 ноября, отклонил иск частных лиц, которые пытаются оспорить правила Кабинета министров, которые определяют обязательную вакцинацию от Covid-19 для ряда профессий, сообщает Delfi, передает УНН.

Детали

Жалобу подала чиновница Министерства благосостояния Сандра Руцкая вместе с мужем и дочерью. Это первый иск об обязательной вакцинации от Covid-19, рассмотренный в суде.

В ходе рассмотрения иска суд признал, что обязанность привиться ограничивает права лица на частную жизнь, свободный выбор профессии и рабочего места в соответствии со своей квалификацией и способностями.

Однако, оценивая обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что обязанность вакцинироваться соответствует закону и имеет под собой легитимную цель. Речь идет о насущной социальной необходимости защищать права других людей. С одной стороны, это защита эпидемиологической безопасности общества, с другой стороны, обеспечение непрерывности важных государственных функций в пользу общества. Таким образом, ограничения пропорциональны. Суд пришел к выводу, что эти цели нельзя достичь другими путями, которые в меньшей степени ограничивают права и интересы людей.

То есть, польза, которую получает общество от обязательной вакцинации больше, чем вред, причиненный нарушением прав лица. Суд не обнаружил, что конкретные правила Кабинета министров нарушают принцип права и равенства в отношении заявителей. Кроме того, суд не выявил особых обстоятельств, исключающих истцов из цепи распространения вируса, что могло бы повлиять на оценку суда и пропорциональность ограничений.

Истцы пытались поставить под сомнение данные Центра профилактики и контроля заболеваний об эффективности вакцин, однако суд отметил, что при оценке обстоятельств дела руководствовался в частности множеством научных публикаций. Суд не обратил внимания на беспокойство истцов относительно безопасности вакцин, поскольку истцы руководствовались общими сомнениями, не указав ни на одно нарушение, допущенное при выдаче разрешения на продажу вакцин. Суд отметил, что безопасность вакцин постоянно контролируется, а жители имеют возможность получить медотвод, если лицо имеет объективную, связанную со здоровьем причину отложить вакцинацию.

Добавим

За всю пандемию в Латвии Covid-19 было подтверждено у 239 575 человек при населении 1,89 млн человек. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1 422 новых случаев в Covid-19, умер 51 пациент с коронавирусом.