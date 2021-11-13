Нагорный Карабах: ВС Армении обстреливают азербайджанские позиции

КИЕВ. 13 ноября. УНН. С полудня, 13 ноября, подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергаются обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны Азербайджана.

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В ведомстве отметили, что позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кяя.

"Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для прекращения провокации противника, в настоящее время перестрелка в этом направлении продолжается", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью 2020 года. 27 сентября в регионе начались столкновения вооруженными силами Армении и Азербайджана, отрицающими принадлежность территории.

В ноябре, через 44 дня боев, Ереван и Баку при посредстве Москвы подписали трехстороннее мирное соглашение. Согласно документу, столкновения прекратились, Армения обязалась передать Азербайджану семь районов, которые он потерял около 30 лет назад в 1994 году, а также город Шуша (Шуши). Россия для контроля за выполнением условий мирного соглашения направила в регион почти 2 тыс. миротворцев.