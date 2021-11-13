В результате беспорядков в тюрьмах Эквадора, по меньшей мере погибли 58 человек

КИЕВ. 13 ноября. УНН. По меньшей мере 58 заключенных были убиты и около десятка ранены в результате насилия в ночное время в тюрьме Эквадора Penitenciaria del Litoral, что было охарактеризовано, как столкновение между бандами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пенитенциарная колония, расположенная в южном городе Гуаякиль, является той же тюрьмой, где в конце сентября были убиты 119 заключенных в результате худшего в истории инцидента тюремного насилия в стране.

Правительство возложило ответственность за насилие на споры между бандами торговцев наркотиками из-за контроля над тюрьмами.

Последние беспорядки были вызваны освобождением лидера банды, заявил на пресс-конференции губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена.

"Контекст этой ситуации заключается в том, что не было лидера банды, который имеет этот тюремный блок, потому что несколько дней назад этот заключенный был освобожден. За отбывание 60% срока наказания, - сказала Аросемена. - Другие камеры с другими группами хотели покорить их, проникнуть внутрь и устроить полную резню".

Дополнение

Ранее, произошла целая волна беспорядков в тюрьмах этой страны, в которых находится около 39 тысяч заключенных. В результате инцидентов в феврале и июле в различных тюрьмах погибли соответственно 79 и 22 человека.

Некоторые из убитых в сентябре в колонии были обезглавлены или сожжены, заявила генеральная прокуратура, и десятки получили ранения.

В октябре в Penitenciaria del Litoral были найдены повешенными 11 человек, которые, по утверждению властей, наложили на себя руки.

В сентябре президент страны Гильермо Лассо объявил 60-дневное чрезвычайное положение в пенитенциарной системе, увеличив финансирование и позволив усилить контроль с военной помощью.

После объявления чрезвычайного положения во время полицейских операций, особенно в Penitenciaria del Litoral, было обнаружено оружие, гранаты, ножи, боеприпасы, мобильные телефоны и наркотики.