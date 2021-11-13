Польская полиция обнаружила тело молодого сирийца у границы с Беларусью

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Польская полиция сообщила в субботу, что тело молодого сирийца было найдено в лесу у границы с Беларусью, последней жертвы политического противостояния на восточной границе Европейского Союза. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.

Режим в Минске в течение месяцев поощрял нелегальную миграцию через свою границу в страны ЕС - Польшу, Литву и Латвию. Все три страны укрепляют свои границы, стремясь заблокировать только что открытый миграционный путь, и ситуация становится все более опасной с приближением зимы.

Детали

Польская полиция сообщила, что накануне возле села Вулька Тереховская было найдено тело сирийца в возрасте около 20 лет. Они сказали, что точную причину смерти установить не удалось, и будет проведено вскрытие.

Сейчас число погибших составляет по меньшей мере девять человек.

Много мигрантов происходят из Сирии, Ирака или других стран Ближнего Востока, люди, которые хотят убежать от конфликта и безнадежности ради перспективы лучшей жизни в Европе.

Контекст

Кризис создает еще одну точку напряжения между Западом и Беларусью, а также с ее ближайшим союзником - Россией.

Хотя Россия на этой неделе направила стратегические бомбардировщики и десантников, патрулировать Беларусь в знак поддержки, президент России Владимир Путин опроверг обвинения в причастности к созданию потока мигрантов в Европу.

"Я хочу, чтобы все знали, что мы к этому не имеем никакого отношения. Все пытаются наложить на нас всякую ответственность по любой причине и безо всякой причины", - сказал Путин в обнародованных в субботу отрывках интервью государственному телевидению, которое должно выйти в полном объеме в воскресенье.

Дополнение

Большое количество мигрантов находится в импровизированном лагере на белорусской стороне границы в холодных условиях. Польские власти ежедневно сообщают о новых попытках мигрантов нарушить границу.

Белорусское государственное информационное агентство Белта сообщает, что Лукашенко в субботу приказал военным установить на границе палатки, где можно будет собирать продукты питания и другую гуманитарную помощь и раздавать мигрантам.

Пограничное ведомство Польши в субботу утром сообщило, что белорусские солдаты начали разрушать временный пограничный барьер близ польского села Черемча и применили лазерные лучи, чтобы ослепить польские службы безопасности.

Рядом группа из около 100 мигрантов ждала на пересечение границы.

"Белорусы снарядили иностранцев слезоточивым газом, который использовали против польских служб", - сообщили пограничники.