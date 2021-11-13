Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: COVID-19
Архив
10890

Вспышка COVID-19 в монастырях: Вселенский патриарх отложил визит к Афону

Вспышка COVID-19 в монастырях: Вселенский патриарх отложил визит к Афону

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей перенес свой визит в Афон из-за вспышки заболевания COVID-19 в монастырях на Святой Горе на севере Греции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.

Детали

“Этим решением (об отсрочке визита к Афону — ред.) Вселенский патриарх хочет послать месседж во всех направлениях о необходимости вакцинации и соблюдения мер защиты от коронавирус как единого безопасного способа преодолеть смертельную пандемию”, — говорится в заявлении Варфоломея.

При этом его визит в греческую столицу Афины с 20 по 25 ноября состоится, как и планировалось ранее.

Отмечается, что вселенский патриарх Варфоломей посещает Грецию в рамках мероприятий, организованных Элладской православной церковью по случаю 30-й годовщины восхождения Варфоломея на Вселенский престол.

Напомним

Вселенский патриарх Варфоломей не планирует покидать престол из-за проблем со здоровьем.

Источник: УНН
Теги: Патриарх Варфоломей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.