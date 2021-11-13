Вспышка COVID-19 в монастырях: Вселенский патриарх отложил визит к Афону

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей перенес свой визит в Афон из-за вспышки заболевания COVID-19 в монастырях на Святой Горе на севере Греции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.

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“Этим решением (об отсрочке визита к Афону — ред.) Вселенский патриарх хочет послать месседж во всех направлениях о необходимости вакцинации и соблюдения мер защиты от коронавирус как единого безопасного способа преодолеть смертельную пандемию”, — говорится в заявлении Варфоломея.

При этом его визит в греческую столицу Афины с 20 по 25 ноября состоится, как и планировалось ранее.

Отмечается, что вселенский патриарх Варфоломей посещает Грецию в рамках мероприятий, организованных Элладской православной церковью по случаю 30-й годовщины восхождения Варфоломея на Вселенский престол.

Напомним

Вселенский патриарх Варфоломей не планирует покидать престол из-за проблем со здоровьем.