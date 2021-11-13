В Нидерландах заблокировали более тысячи фейковых QR-кодов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Нидерландах заблокировали 1240 QR-кодов, подтверждающих получение вакцинации через специальное приложение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Детали

“Министерство здравоохранения Нидерландов заблокировало почти тысячу QR-кодов в приложении CoronaCheck. Сначала их было почти 300, впоследствии 1240”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что было заблокировано 980 внутренних фейковых QR-кодов и 260 из других стран ЕС.

Так, за мошенничество и подделку QR-кодов, подтверждающих получение вакцинации через специальное приложение, были задержаны две женщины и мужчина. Они имели доступ к системе, в которой можно создавать QR-коды. Потом эти фейковые коды были проданы за большие деньги.

Напомним

В Нидерландах введут частичный локдаун.