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Новости: COVID-19
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В Марокко не будут пускать COVID-инфицированных туристов

В Марокко не будут пускать COVID-инфицированных туристов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Правительство Марокко сообщило о решении ввести COVID-тестирование для пассажиров, прибывающих в аэропорты и порты. Инфицированных туристов не будут впускать в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Сообщается, что путешественники с положительным результатом теста будут вынуждены покинуть Марокко за счет авиакомпании, которая доставила их в страну. Впрочем, им будет разрешено остаться, если они имеют документы о постоянном месте жительства в стране.

В то же время все туристы обязаны иметь с собой сертификат о вакцинации, который будет подтверждать полный курс прививки.

Напомним

Марокко будет вводить третью дозу вакцины против COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Марокко, Коронавирус
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