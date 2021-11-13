Биатлон: Джима вошла в топ-10 международных гонок

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В норвежском Шушене прошел предсезонный турнир, в котором принимала участие женская украинская сборная по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Детали

Юлия Джима в первом старте вновь продемонстрировала, что роль лидера команды может быть посильной для нее и в этом сезоне. Даже пробежав круг штрафа за промах на стойке, она стала лучшей из украинок, финишировав на восьмой позиции в гонке.

Менее чем на 20 секунд отстала от Джимы Анастасия Меркушина, вернувшаяся в общую группу подготовки перед этим сезоном. Возможно, она стреляла чуть медленнее, чем обычно, зато точно, а на дистанции выглядела вполне конкурентоспособной, показав общий 10-й результат.

Отметим, что Вита Семеренко стала 13-й, за ней финишировала Ирина Петренко, а Екатерина Бех и Елена Білосюк стали 22-ю и 23-ю соответственно.



Дополнение

Француженка Жюль Симон стала триумфатором гонки.