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Биатлон: Джима вошла в топ-10 международных гонок

Биатлон: Джима вошла в топ-10 международных гонок

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В норвежском Шушене прошел предсезонный турнир, в котором принимала участие женская украинская сборная по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Детали

Юлия Джима в первом старте вновь продемонстрировала, что роль лидера команды может быть посильной для нее и в этом сезоне. Даже пробежав круг штрафа за промах на стойке, она стала лучшей из украинок, финишировав на восьмой позиции в гонке.

Менее чем на 20 секунд отстала от Джимы Анастасия Меркушина, вернувшаяся в общую группу подготовки перед этим сезоном. Возможно, она стреляла чуть медленнее, чем обычно, зато точно, а на дистанции выглядела вполне конкурентоспособной, показав общий 10-й результат.

Отметим, что Вита Семеренко стала 13-й, за ней финишировала Ирина Петренко, а Екатерина Бех и Елена Білосюк стали 22-ю и 23-ю соответственно.

Дополнение

Француженка Жюль Симон стала триумфатором гонки.

Источник: УНН
Теги: спорт
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