В приложении “Дія” убрали функцию удаления COVID-сертификата

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В приложении “Дія” убрали функцию “удалить сертификат”. Об этом вицепремьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в телеграмме, пишет УНН.

Детали

Федоров отметил, что прочитал пост в Фейсбуке, как пользователь случайно изъял сертификат из “Дії” в неподходящий момент.

“Кнопка Удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на опыт пользователя. И убрали вообще эту функцию”, — заявил Федоров.

По его словам, новая версия на апруве в маркетах. После одобрения Google / Apple доступна для всех.

Напомним

В “Дія” появится вид на жительство.