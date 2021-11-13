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В приложении “Дія” убрали функцию удаления COVID-сертификата

В приложении “Дія” убрали функцию удаления COVID-сертификата

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В приложении “Дія” убрали функцию “удалить сертификат”. Об этом вицепремьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в телеграмме, пишет УНН.

Детали

Федоров отметил, что прочитал пост в Фейсбуке, как пользователь случайно изъял сертификат из “Дії” в неподходящий момент.

“Кнопка Удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему раньше, опираясь на опыт пользователя. И убрали вообще эту функцию”, — заявил Федоров.

По его словам, новая версия на апруве в маркетах. После одобрения Google / Apple доступна для всех.

Напомним

В “Дія” появится вид на жительство.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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