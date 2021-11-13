Новости: Политика
13 ноября 2021, 23:30 • Юлиана Росковинская • 8295
Меркель призвала немцев вакцинироваться от COVID-19
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пока что действующий канцлер Германии Ангела Меркель призывает немцев как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19. По ее словам, тяжелая ситуация с заболеваемостью продержится несколько недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой наtagesschau.de.
Детали
“Впереди очень тяжелые недели. Надо просто сделать (прививку, - ред.), Сделать быстро. Я прошу вас: присоединяйтесь и старайтесь убедить родственников и друзей”, — заявила Меркель.
По ее словам, в некоторых районах Германии больницы уже переполнены пациентами с коронавирусом. Кроме того, она подчеркнула важность ревакцинации.
Напомним
В Германии суточное количество заражений COVID-19 впервые превысила 50 тысяч случаев.
Источник: УНН
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