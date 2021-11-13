Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8955

В Египте более 400 человек ранены укусами скорпионов, трое погибли

В Египте более 400 человек ранены укусами скорпионов, трое погибли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В городе Асуан, на юге Египта - три человека погибли от нашествия скорпионов, заполонивших улицы и дома после сильного шторма. Около 450 человек ранены от укусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Из-за сильных дождей скорпионов регулярно вымывает на улицы. Медицинским центрам в селах вблизи гор и пустынь были предоставлены дополнительные дозы противоядия.

Жителей призывают не покидать дома и избегать мест с большим количеством засад.

Сообщается, что укусы скорпиона не представляют угрозу для жизни, однако дети и пожилые люди могут столкнуться с серьезными осложнениями. Около 30 из 1500 видов скорпионов производят яд, который способен убить человека.

Напомним

В Украине за полгода от укусов змей пострадали 30 человек.

Источник: УНН
Теги: Египет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.