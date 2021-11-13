В Египте более 400 человек ранены укусами скорпионов, трое погибли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В городе Асуан, на юге Египта - три человека погибли от нашествия скорпионов, заполонивших улицы и дома после сильного шторма. Около 450 человек ранены от укусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Из-за сильных дождей скорпионов регулярно вымывает на улицы. Медицинским центрам в селах вблизи гор и пустынь были предоставлены дополнительные дозы противоядия.

Жителей призывают не покидать дома и избегать мест с большим количеством засад.

Сообщается, что укусы скорпиона не представляют угрозу для жизни, однако дети и пожилые люди могут столкнуться с серьезными осложнениями. Около 30 из 1500 видов скорпионов производят яд, который способен убить человека.

Напомним

В Украине за полгода от укусов змей пострадали 30 человек.