В США стартап Biliti Electric запустит трехколесный электромобиль GMW Taskman

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Стартап Biliti Electric намерена вывести трехколесный электромобиль GMW Taskman на рынок США. Разработку представят на выставке AutoMobility LA 17 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой наAIN.UA.

Детали

Автомобиль без дверей - удобное решение для доставки товаров. Его уже используют Amazon, IKEA, Walmart, Zomato и Uber.

Сообщается, что электромобиль развивает скорость до 48 километров в час, может нести полезную нагрузку 680 килограммов, способен проехать 177 километров на одном заряде, для полного заряда литий-ионного аккумулятора требуется 3,5 часа, модульная замена батарей SmartSwapp.

Пока доподлинно неизвестно, сколько будет стоить Taskman в США. Однако ожидается, что цена будет приближена к той, которая установлена на других рынках - 11 500 долларов.

Напомним

Стартап из Израиля начал производство аккумуляторов для электромобилей, способных полностью заряжаться за 10 минут.