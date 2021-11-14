COP26: в Глазго заключили новое климатическое соглашение

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На климатическом саммите в Глазго заключили новое соглашение, направленное на предотвращение опасного изменения климата. Впервые в истории она содержит четкий план по сокращению использования угля — ископаемого топлива, которое продуцирует больше всего выбросов парниковых газов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Соглашение требует более срочного сокращения выбросов и обещает больше денег для развивающихся стран, чтобы помочь им адаптироваться к климатическим воздействиям. Документ призван ограничить повышение температуры до 1,5°C.

Отмечается, что обязательство по поэтапному отказу от угля, которое было включено в предыдущие проекты переговоров, не получило общей поддержки.

Страны в конце концов согласились лишь “постепенно сокращать”, а не “отказываться от угля”. Президент саммита Алок Шарма сказал, что “глубоко сожалеет”, как развернулись события.

В рамках соглашения страны обязались встретиться в следующем году, чтобы пообещать дальнейшее значительное сокращение выбросов углерода, чтобы достичь цели в 1,5 °C. Текущие обещания, если они будут выполнены, должны ограничить глобальное потепление до 2,4 °C.

Если глобальная температура повысится более чем на 1,5 ° С, Земля, вероятно, испытает серьезные последствия, такие как воздействие сильной жары на миллионы людей.

Развивающиеся страны также были недовольны отсутствием прогресса в отношении концепции “потерь и убытков”. Это идея о том, что более богатые страны должны компенсировать более бедные последствия изменения климата, к которым они не могут адаптироваться.

Напомним

США и Китай подписали совместную декларацию на климатическом саммите COP26 в Глазго.