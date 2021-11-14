Для мигрантов строят лагерь на белорусско-польской границе

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В лагерь, который начали строить для мигрантов на белорусско-польской границе, доставлена гуманитарная помощь, палатки и электрогенератор. Решение об этом принял Александр Лукашенко, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Известно, что сооружением лагеря занимаются военные и представители Красного Креста. Кроме того, белорусская сторона организует доставку питания для детей.

Несколько месяцев назад Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введенных Евросоюзом против его режима. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов — преимущественно из Сирии, Ирака и Йемена — без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, оказывая сопротивление пограничникам и военным.

Из-за миграционного кризиса ряд авиакомпаний, включая турецкую Turkish Airlines и “Иракские авиалинии” прекратили рейсы в Минск. Белорусский авиаперевозчик “Белавиа” под давлением Турции принял решение о недопуске на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена. 13 Ноября стало известно о приостановке полетов в Минск сирийской авиакомпании Cham Wings.

Власти Польши считают, что к миграционному кризису на белорусско-польской границе причастен президент России. Владимир Путин обвинения отвергает. По его словам, Евросоюз должен вести переговоры по урегулированию ситуации непосредственно с Минском. При этом большинство стран Запада не признают Лукашенко белорусским президентом.

Расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в Белоруссию при поддержке белорусских властей. Минск это отрицает.

Напомним

С ночи на 12 ноября мигранты передвигались вдоль белорусско-польской границы вплотную и сегодня утром группа мигрантов пересекла пограничный пункт в Кузьниці с белорусской стороны, но польские военные говорят, что их задержали.