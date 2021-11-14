В Канаде разрешили бустерную COVID-прививку вакциной Moderna

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Канаде разрешили прививаться бустерной дозой вакцины Moderna от коронавируса всем совершеннолетним жителям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департаменте здравоохранения Канады.

Детали

“Департамент здравоохранения разрешил использование вакцины Spikevax от COVID-19 производства Moderna для бустерного прививки”, - говорится в распространенном пресс-релизе.

Отмечается, что Третья прививка будет доступна всем жителям старше 18 лет, сделавшим вторую прививку минимум за шесть месяцев до этого.

“Бустерная прививка COVID-вакцины Spikevax содержит половину дозировки обычной дозы", - отметили в ведомстве.

Напомним

Канада одобрила вакцину Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 лет.