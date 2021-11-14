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Футбол: Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину в матче соперников сборной Украины

Футбол: Финляндия обыграла Боснию и Герцеговину в матче соперников сборной Украины

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сборные Финляндии и Боснии и Герцеговины провели очный поединок в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Победа была за финнами, которые заиграли на выезде. У гостей забивали Форсс, Лод и О'шонесси, а гол престижа за боснийцев на счету Менало— 1:3.

Примечательно, что Финляндия больше тайма играла вдесятером.

Финны поднялись на второе место с 11-ю набранными баллами, а боснийцы четвертые-7. Украина имеет 9 пунктов.

Дополнения

16 Ноябрь Финляндия на своем поле сыграет с Францией. Победа гарантирует “суоми”, как минимум второе место в группе. Украина в тот же день сыграет с Боснией и Герцеговиной на выезде.

Источник: УНН
Теги: футбол, Босния и Герцеговина, Финляндия
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