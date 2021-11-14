Новости: Общество
14 ноября 2021, 01:40 • Юлиана Росковинская • 9915
Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Минск
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила все рейсы в Минск из-за обострения ситуации на белорусско-польской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter авиакомпании Cham Wings Airlines.
Детали
В Cham Wings Airlines отметили, что им трудно различить сирийских граждан, которые направляются в Минск как туристы, от граждан, которые летят в качестве мигрантов.
“В связи с критическими условиями на белорусско-польской границе наши рейсы в аэропорт Минска приостановлено с 13 ноября 2021 года”, — говорится в объявлении.
Напомним
Турецкая власть запретила принимать на все рейсы в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена.
Источник: УНН
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