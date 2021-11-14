Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Минск

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила все рейсы в Минск из-за обострения ситуации на белорусско-польской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter авиакомпании Cham Wings Airlines.

Детали

В Cham Wings Airlines отметили, что им трудно различить сирийских граждан, которые направляются в Минск как туристы, от граждан, которые летят в качестве мигрантов.

“В связи с критическими условиями на белорусско-польской границе наши рейсы в аэропорт Минска приостановлено с 13 ноября 2021 года”, — говорится в объявлении.

Напомним

Турецкая власть запретила принимать на все рейсы в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена.