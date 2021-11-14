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Новости: Технологии
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Ученые разработали механическую кисть для перемещения предметов

Ученые разработали механическую кисть для перемещения предметов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Механизм позволяет совершать круговые движения сверху донизу, и может использоваться на внешних поверхностях, а также перемещать объекты нестандартных форм на произвольные расстояния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Technology Org.

Детали

Чтобы достичь этого, система использует безмодельне укрепления с 3 ключевыми компонентами, которые включают кинематические, динамические, энергетические и другие критерии процесса манипулирования. Ученые предоставляют доказательства того, что эта стратегия может быть применена в недалеком будущем.

“Управления предметами было непростой задачей в сфере робототехники за высокий размах манипуляций и частую смену положения механизма. Мы представляем упрощенную безмодельную конструкцию, которая имеет возможность управлять предметами в разных направлениях. Перемещение более 2000 объектов различных геометрических форм демонстрирует сверхвозможности механизма. Анализ исследований иллюстрирует высокую производительность работы с новыми объектами. Мы уверяем вас, что использование этих технологий в реальном мире является целесообразным, ведь позволяет легко исследовать мир”, - сообщили ученые.

Источник: УНН
Теги: ученые, разработчики
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