В Шотландии в мужских туалетах правительства будут размещать женские средства гигиены

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В мужских туалетах здания правительства Шотландии появятся тампоны и гигиенические прокладки на случай, если они понадобятся государственным служащим-трансгендерам. Об этом говорится в 209-страничном заявлении для ЛГБТ-благотворительной организации Stonewall, сообщает УНН со ссылкой на Daily Telegraph.

Детали

Сообщается, что предметы женской гигиены расставят в мужских туалетах неподалеку от конференц-залов и главных входов в помещения.

“Будут предоставлены санитарные ящики и разнообразный выбор предметов гигиены в тех помещениях, где нет гендерно-нейтральных удобств”, — говорится в документе.

Чиновникам также разрешили использовать обозначение Mx в правительственных компьютерных системах и справочнике персонала вместо Mr, Mrs или Ms.

Добавим

В ноябре 2020 года Шотландия стала первым в мире регионом, который обязался бесплатно давать прокладки и тампоны всем, кому это необходимо.