Из-за изменения климата птицы Амазонии стали меньше, но у них увеличились крылья

КИЕВ. 14 ноября. УНН. За последние 40 лет птицы из Амазонских лесов стали меньше, но отрастили большие крылья. Ученые считают, что так они приспосабливаются к изменениям климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Витек Жиринець из Университета Луизианы вместе с коллегами изучили 77 видов птиц (всего 15 тысяч особей), которые живут в бразильской части Амазонских лесов. Ученые хотели выяснить, как потепление в регионе повлияло на птиц.

Согласно исследованию, за последние 40 лет почти все виды птиц стали легче. Большинство видов теряли в среднем 2% массы тела каждое десятилетие. То есть птица, которая в 1980-х годах весила 30 граммов, сейчас может весить 27,6 грамма. Кроме того, у 61 вида птиц увеличилась длина крыльев.

Ученые отмечают, что масса тела птиц уменьшается, в частности, из-за уменьшения осадков в лесах и ухудшения доступности к пище. Да, именно у птиц, которые летают больше и выше, а следовательно, подвергаются большему воздействию тепла, фиксируют уменьшение массы и увеличение крыльев.

“Есть хорошие теоретические объяснения, почему меньший размер выгоден при потеплении — вы можете лучше охладиться”, — рассказал Жринець.

Ученые говорят, что более длинные крылья обеспечивают более эффективный полет для птиц, которые становятся меньше. Подобно тому, как планер с тонким корпусом и длинными крыльями может летать с меньшими затратами энергии.

Если бы птицы наоборот весили больше и имели более короткие крылья, им приходилось бы быстрее махать, чтобы оставаться наверху, тратят на это больше энергии и вырабатывая больше тепла.

Исследование подтверждает предыдущие предположения, что глобальное потепление заставляет животных становиться меньше. Кроме того, исследование показывает, что птицы в крупнейшем в мире тропическом лесу способны быстро эволюционировать в ответ на изменения климата.

Напомним

Редкий антарктический пингвин случайно забрел в Новой Зеландии.