В США после ограбления банка мужчина прятался от полиции 50 лет

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В США мужчина ограбил банк на 215 тысяч долларов и 50 лет скрывался от полиции. Преступник был работником банка — однажды он ушел с работы с пакетом денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

Преступника разыскивали. Через три месяца его чуть не задержали после того, как в баре он разговаривал с супружеской парой. Американцы позже увидели ориентировку на грабителя по местному телевидению и узнали в нем своего знакомого.

Остаток жизни Конрад прожил в пригороде Бостона. Награбленного ему не хватило, в конце жизни он испытывал финансовые трудности. Перед смертью американец признался родственникам в преступлении.

Мужчина умер от рака в 2021 году.

Напомним

В городе Сент-Клауди, штат Миннесота, США, неизвестные пытались ограбить банк Wells Fargo, взяв несколько человек в заложники.