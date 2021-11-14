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Американские компании “наняли” рекордное количество роботов за год

Американские компании “наняли” рекордное количество роботов за год

КИЕВ. 14 ноября. УНН. По данным Association for Advancing Automation, заводы и другие промышленные пользователи “наняли” 29 000 роботов стоимостью 1,48 миллиарда долларов, что на 37% больше, чем за тот же период в прошлом году. Это побило предыдущий пик, достигнутый в тот же период в 2017 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Многие, пытаясь вернуть обратно работников, уволенных из-за пандемии COVID-19, рассматривал роботов как альтернативу человеческой рабочей силе.

“Компании просто не могут найти нужных людей — вот почему они стремятся к автоматизации”, — рассказал президент Association for Advancing Automation Джефф Бернстайн.

Роботы проникают в новые уголки экономики. Промышленными роботами давно закупаются автомобильные компании, однако в 2020 году совокупные продажи другим видам бизнеса впервые превысили объем продаж автомобильном сектора, и эта тенденция сохранилась в 2021 году. За первые 10 месяцев заказ на роботов для автомобильных предприятий выросли на 20% — до 12 544 единиц, в то время, как заказ неавтомобільних компаний увеличились на 53% — до 16 355.

“Дело не в том, что автомобилестроение замедляется — оно растет. Но другие отрасли — от металлургии до производителей продуктов питания — растут еще быстрее”, — считает Бернстайн.

Напомним

В Токио руководство компании “наняло на работу” котов.

Источник: УНН
Теги: робот
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