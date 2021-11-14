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Украинский дуэт попал в топ-10 международного Гран При по фигурному катанию

Украинский дуэт попал в топ-10 международного Гран При по фигурному катанию

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин заняли восьмое место на турнире “NHK Trophy”, который является четвертым этапом Гран-при, передает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.

Детали

По итогам двух программ они набрали 165,38 баллов. Это на 23.26 баллов меньше результата, показанного украинскими танцорами на недавнем этапе серии “Challenge” в Казахстане.

Произвольный танец ученики Галины Чурілової также завершили на восьмой позиции с суммой баллов 99,31. За элементы они получили от судей 54,13 баллов, а за компоненты — 45,18 баллов.

Победителями турнира в спортивных танцах на льду стали российские фигуристы Виктория Синицына/Никита Кацалапов — 215,44.

Американский дуэт Мэдисон Чок/Эван Бейтс финишировал вторым — 210,78, а Лайла Фир/Льюис Гибсон из Великобритании стали третьими— 191,91.

Что предшествовало этому

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин стал серебряным призером международного турнира по фигурному катанию памяти Дениса Тена, который завершился в столице Казахстана.

Источник: УНН
Теги: спорт
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