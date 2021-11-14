Кейт Миддлтон отказалась от использования сумок в качестве аксессуара

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, отказалась от использования сумок в качестве аксессуара в своих последних выходах на публику. Раньше на официальных мероприятиях она не появлялась без сумки, которую сжимала обеими руками, держа ее впереди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Звездный стилист Ханна Ейхлер рассказала, что герцогиня Кейт Миддлтон отказалась от аксессуара, поскольку стала увереннее во время общения с подданными. По ее словам, члены королевской семьи используют аксессуары, чтобы занять нервные руки. Когда Миддлтон набралась опыта в публичных выступлениях, ей больше не нужны подобные ухищрения, чтобы отвлечь внимание от дрожи в руках.

“Руки считаются эмоциональным барометром, и поэтому использование рук для выражения своих чувств позволяет Кейт открыто общаться с подданными. Она хочет быть более искренней. Тенденция к появлению карманов на одежде означает, что модницы могут ходить со свободными руками. Кейт также становится смелее в том, что касается моды, и, как любой эксперт по стилю, знает, что все дело в том, чтобы позволить вашему образу занять центральное место”, — заявила Ейхлер.

Также, стилист считает, что герцогиня Кембриджская отказалась от сумочек, потому что она не считает, что они ей нужны как аксессуар. Сейчас она стремится к минималистскому образу и старается сохранить его лаконичным, простым и стильным.